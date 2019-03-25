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Павло Гриб потребує негайної операції через ризик внутрішньої кровотечі – батько

Київ • УНН

 • 11387 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Незаконно засуджений Павло Гриб потребує невідкладної операції, інакше є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка може призвести до смерті хлопця. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів батько політв'язня Ігор Гриб, передає УНН.

Павло Гриб потребує негайної операції через ризик внутрішньої кровотечі – батько

"Для Павла не суттєво, рік чи два. Якщо він залишиться там зараз і йому не зроблять операцію - він помре. Цинізм всієї ситуації в тому, що до російської сторони донесено суть ситуації з хворобою - смертельна небезпека. Що Павлу потрібна операція – донесено. Зараз є ризик виникнення внутрішньої кровотечі, яка може призвести до смерті Павла", - зазначив батько Павла.

Він зазначив, що у Павла з дитинства вроджена невиліковна хвороба синдром портальної гіпертензії. І через неї хлопець потребує постійної медикаментозної підтримки, дієти та відповідних умов проживання, а найголовніше операції, яку мали зробити у 2017 році перед викраденням з Білорусі. 

За словами батька, Павло й оголосив голодування, аби його забезпечили хоча б мінімальною медичною допомогою.

Нагадаємо, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним "в закликах до тероризму і схиляння до теракту" українського політв’язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Після цього Павло оголосив про голодування.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що Грибу необхідна термінова операція.

Європейський Союз, Польща, США закликали негайно звільнити Павла Гриба.

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