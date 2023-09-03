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Уменьшение роли черноморского флота, постоянное давление на оккупационные войска рф - британский генерал назвал фактора успеха ВСУ

Киев • УНН

 • 431697 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Уменьшение влияния черноморского флота на ход военных действий и постоянное давление на оккупационные российские войска должны стать ключевым фактором победы Украины в войне. Такое мнение в своей колонке для Financial Times озвучил британский генерал в отставке Ричард Берронс, пишет УНН.

Детали

По мнению Берронса, необходимо нейтрализовать российский Черноморский флот как главный двигатель разрушительных обстрелов крылатыми ракетами и блокады экспорта зерна.

“До весны 2024 года Черноморский флот не должен играть значительной роли в этой войне”, — отмечает Барронс.

Кроме этого, по мнению британского экс-генерала, необходимо продолжать непрерывное давление на российские российские оккупационные войска в течение всей зимы.

При этом Барронс прогнозирует, что война может затянуться до 2025 года.

“Украина имеет достаточно средств противовоздушной обороны, чтобы прикрыть около трети территории страны. Проблема нехватки артиллерийских боеприпасов была решена лишь временно, когда США предоставили кассетные снаряды. Украина сможет восстановить ВВС только к середине 2024 года, и ей не хватает ключевого оборудования, необходимого для разминирования. Исправление всего этого перенесет войну по меньшей мере на следующий год”, — считает Барронс.

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