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У Зеленського впевнені, що вибори в США та інших країнах Заходу не змінять формат підтримки України

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Президентські вибори в США , також вибори інших країнах Заходу не повинні вплинути на формат їхньої підтримки України. Таку думку в соцмережі «Х» (Twitter) висловив радник керівника ОП Михайло Подоляк, пише УНН.

На думку представника ОП, будь-якому кандидату, який захоче зменшити допомогу Україні, доведеться визнати свою слабкість перед рф.

Цитата

“Для того, щоб справді припинити підтримку України, будь-який політик-кандидат мав би вийти і прямо сказати: “Ми боїмося Росії; ми хочемо програти слабкій Росії; ми завжди брехали вам, що базові цінності, такі як свобода. а демократію варто захищати; ми хочемо, щоб у світі прийшли хаос, війни, тероризм, беззаконня, які спонсорує Росія; ми хочемо, щоб українці, які захищають свою землю, свої родини, свої домівки, програли і ми хочемо, щоб ви жили у світі, де немає правил і міжнародного права”, — написав Подоляк.

На його думку, це не можливо, адже “ніхто не погодиться на здачу демократії країні, яка вже програла (рф). Звісно, Україну й надалі підтримуватимуть у повному обсязі до чесного фіналу цієї страшної війни”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Подоляк прокоментував політику Маска у Х/Twitter, яка сприяє поширенню роспропоганди

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