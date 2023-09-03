У Зеленського впевнені, що вибори в США та інших країнах Заходу не змінять формат підтримки України

На думку представника ОП, будь-якому кандидату, який захоче зменшити допомогу Україні, доведеться визнати свою слабкість перед рф.

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“Для того, щоб справді припинити підтримку України, будь-який політик-кандидат мав би вийти і прямо сказати: “Ми боїмося Росії; ми хочемо програти слабкій Росії; ми завжди брехали вам, що базові цінності, такі як свобода. а демократію варто захищати; ми хочемо, щоб у світі прийшли хаос, війни, тероризм, беззаконня, які спонсорує Росія; ми хочемо, щоб українці, які захищають свою землю, свої родини, свої домівки, програли і ми хочемо, щоб ви жили у світі, де немає правил і міжнародного права”, — написав Подоляк.

На його думку, це не можливо, адже “ніхто не погодиться на здачу демократії країні, яка вже програла (рф). Звісно, Україну й надалі підтримуватимуть у повному обсязі до чесного фіналу цієї страшної війни”.

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