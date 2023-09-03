У Зеленского уверены, что выборы в США и других странах Запада не изменят формат поддержки Украины

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КИЕВ. 3 сентября. УНН. Президентские выборы в США, также выборы других странах Запада не должны повлиять на формат их поддержки Украины. Такое мнение в соцсети “Х” (Twitter) высказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк, пишет УНН.

По мнению представителя ОП, любому кандидату, который захочет уменьшить помощь Украине, придется признать свою слабость перед рф.

Цитата

“Для того, чтобы действительно прекратить поддержку Украины, любой политик-кандидат должен был бы выйти и прямо сказать: “Мы боимся России; мы хотим проиграть слабой России; мы всегда лгали вам, что базовые ценности, такие как свобода. а демократию стоит защищать; мы хотим, чтобы в мире пришли хаос, войны, терроризм, беззаконие, которые спонсирует Россия; мы хотим, чтобы украинцы, которые защищают свою землю, свои семьи, свои дома, проиграли и мы хотим, чтобы вы жили в мире, где нет правил и международного права”, — написал Подоляк.

По его мнению, это не возможно, ведь “никто не согласится на сдачу демократии стране, которая уже проиграла (рф). Конечно, Украину и в дальнейшем будут поддерживать в полном объеме до честного финала этой страшной войны”.

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