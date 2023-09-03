У Зеленского уверены, что выборы в США и других странах Запада не изменят формат поддержки Украины

По мнению представителя ОП, любому кандидату, который захочет уменьшить помощь Украине, придется признать свою слабость перед рф.

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“Для того, чтобы действительно прекратить поддержку Украины, любой политик-кандидат должен был бы выйти и прямо сказать: “Мы боимся России; мы хотим проиграть слабой России; мы всегда лгали вам, что базовые ценности, такие как свобода. а демократию стоит защищать; мы хотим, чтобы в мире пришли хаос, войны, терроризм, беззаконие, которые спонсирует Россия; мы хотим, чтобы украинцы, которые защищают свою землю, свои семьи, свои дома, проиграли и мы хотим, чтобы вы жили в мире, где нет правил и международного права”, — написал Подоляк.

По его мнению, это не возможно, ведь “никто не согласится на сдачу демократии стране, которая уже проиграла (рф). Конечно, Украину и в дальнейшем будут поддерживать в полном объеме до честного финала этой страшной войны”.

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