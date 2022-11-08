Уменьшение новостей, но не интенсивности: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Детали

Президент сказал, что в информационном пространстве пока некоторое уменьшение количества новостей с фронта. Однако Гарант заверил, что сообщений меньше, чем, например, в начале осени, но это не означает, что интенсивность боев стала меньше.

Цитата

“Ситуация сложная по всему фронту. На отдельных участках продолжаются по-прежнему жестокие позиционные бои, и особенно тяжело – тоже по-прежнему – в Донецкой области. Активность оккупантов там сохраняется на сверхвысоком уровне – десятки атак ежесуточно. Они понесут чрезвычайно масштабные потери, но приказ у них не изменился – так же выйти на админграницу Донецкой области. Не сдаем там ни одного сантиметра нашей земли. И я благодарю всех наших героев, которые держат позиции на Донбассе”, — рассказал Зеленский.

В Херсонской области ВСУ укрепляет украинские позиции, ломает российскую логистику, последовательно уничтожает потенциал оккупантов удерживать в оккупации юг нашей страны.

На востоке военные шаг за шагом движутся к возвращению украинского флага во все украинские города и общины. Активно укрепляют и границу.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину достигли уже около 77 170 человек, 2786 танков, 278 самолетов и сотен единиц военной техники.