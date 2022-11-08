Зменшення новин, але не інтенсивності: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

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Президент сказав, що в інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин із фронту. Проте Гарант запевнив, що повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені, але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою.

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“Ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої, і особливо важко – теж як і раніше – на Донеччині. Активність окупантів там зберігається на надвисокому рівні – десятки атак щодобово. Вони зазнають надзвичайно масштабних втрат, але наказ у них не змінився – так само вийти на адмінмежу Донеччини. Не здаємо там жодного сантиметра нашої землі. І я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі”, — розповів Зеленський.

У Херсонській області ЗСУ укріплює українські позиції, ламає російську логістику, послідовно знищує потенціал окупантів утримувати в окупації південь нашої країни.

На сході військові крок за кроком рухаються до повернення українського прапора в усі українські міста й громади. Активно зміцнюють і кордон.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 77 170 осіб, 2786 танків, 278 літаків та сотень одиниць військової техніки.