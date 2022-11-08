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Зменшення новин, але не інтенсивності: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Зменшення новин, але не інтенсивності: Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 293476 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Під час традиційного вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію на лінії зіткнення, передає УНН.

Деталі

Президент сказав, що в інформаційному просторі поки певне зменшення кількості новин із фронту. Проте Гарант запевнив, що повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені, але це не означає, що інтенсивність боїв стала меншою.

Цитата

“Ситуація складна по всьому фронту. На окремих ділянках тривають, як і раніше, жорстокі позиційні бої, і особливо важко – теж як і раніше – на Донеччині. Активність окупантів там зберігається на надвисокому рівні – десятки атак щодобово. Вони зазнають надзвичайно масштабних втрат, але наказ у них не змінився – так само вийти на адмінмежу Донеччини. Не здаємо там жодного сантиметра нашої землі. І я дякую всім нашим героям, які тримають позиції на Донбасі”, — розповів Зеленський.

У Херсонській області ЗСУ укріплює українські позиції, ламає російську логістику, послідовно знищує потенціал окупантів утримувати в окупації південь нашої країни.

На сході військові крок за кроком рухаються до повернення українського прапора в усі українські міста й громади. Активно зміцнюють і кордон.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 77 170 осіб, 2786 танків, 278 літаків та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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