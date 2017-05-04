Злоумышленники, которые до смерти избили знакомого, арестовали на Киевщине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Киевской области трое злоумышленников, которые до смерти избили своего знакомого, находиться под стражей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
В конце апреля текущего года двое мужчин и женщина находились в гостях у своего знакомого, где распивали спиртные напитки. Во время общения между хозяином и гостями возник конфликт. Злоумышленники начали наносить многочисленные удары по телу потерпевшего. После того, как хозяин квартиры потерял сознание, его гости продолжили распивать алкоголь в другой комнате.
От причиненных телесных повреждений пострадавший получил многочисленные переломы ребер и закрытую травму грудной клетки.
Прокуратурой сообщено о подозрении злоумышленникам по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
По ходатайству прокуратуры подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, подозреваемого в убийстве россиянина задержали в Чонгаре.