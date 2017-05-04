Зловмисників, які до смерті побили знайомого, заарештували на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Київській області троє зловмисників, які до смерті побили свого знайомого, перебуватимуть під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Наприкінці квітня поточного року двоє чоловіків та жінка перебували в гостях у свого знайомого, де розпивали спиртні напої. Під час спілкування між господарем та гостями виник конфлікт. Зловмисники почали наносити численні удари по тілу потерпілого. Після того, як господар квартири втратив свідомість, його гості продовжили розпивати алкоголь в іншій кімнаті.
Від завданих тілесних ушкоджень потерпілий отримав численні переломи ребер та закриту травму грудної клітини.
Прокуратурою повідомлено про підозру зловмисникам за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що призвело до смерті потерпілого) КК України.
За клопотанням прокуратури підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, підозрюваного у вбивстві росіянина затримали в Чонгарі.