Злоумышленники ограбили ювелирный магазин в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Из ювелирного магазина в Харьковской области неизвестные вынесли 20 золотых цепочек. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление Национальной полиции в Харьковской области, передает УНН.
"Неизвестные тайно вынесли из магазина в Московском районе 20 золотых цепочек. О происшествии 25 апреля в 16:00 в Московский отдела полиции сообщила 54-летняя женщина-частный предприниматель", - говорится в сообщении.
Сообщается, что с места происшествия сотрудники полиции изъяли отпечатки и другие вещественные доказательства. Принимаются меры для установления местонахождения злоумышленников.
Следственным факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, правоохранителей на Харьковщине переведут на усиленный режим работы с 30 апреля.