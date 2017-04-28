Злоумышленники ограбили ювелирный магазин в Харьковской области

"Неизвестные тайно вынесли из магазина в Московском районе 20 золотых цепочек. О происшествии 25 апреля в 16:00 в Московский отдела полиции сообщила 54-летняя женщина-частный предприниматель", - говорится в сообщении.

Сообщается, что с места происшествия сотрудники полиции изъяли отпечатки и другие вещественные доказательства. Принимаются меры для установления местонахождения злоумышленников.

Следственным факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, правоохранителей на Харьковщине переведут на усиленный режим работы с 30 апреля.