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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Зловмисники пограбували ювелірний магазин на Харківщині

Київ • УНН

 • 13862 перегляди

КИЇВ. 28 квітня. УНН. З ювелірного магазину на Харківщині невідомі винесли 20 золотих ланцюжків. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області, передає УНН.

Зловмисники пограбували ювелірний магазин на Харківщині

“Невідомі потайки винесли з магазину у Московському районі 20 золотих ланцюжків. Про подію 25 квітня о 16:00 до Московського відділу поліції повідомила 54-річна жінка-приватний підприємець”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з місця події працівники поліції вилучили відбитки та інші речові докази. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження зловмисників.

Слідчим факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Як передавав УНН, правоохоронців на Харківщині переведуть на посилений режим роботи з 30 квітня.

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