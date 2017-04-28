Зловмисники пограбували ювелірний магазин на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. З ювелірного магазину на Харківщині невідомі винесли 20 золотих ланцюжків. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління Національної поліції в Харківській області, передає УНН.
“Невідомі потайки винесли з магазину у Московському районі 20 золотих ланцюжків. Про подію 25 квітня о 16:00 до Московського відділу поліції повідомила 54-річна жінка-приватний підприємець”, — йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з місця події працівники поліції вилучили відбитки та інші речові докази. Вживаються заходи для встановлення місцезнаходження зловмисників.
Слідчим факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Як передавав УНН, правоохоронців на Харківщині переведуть на посилений режим роботи з 30 квітня.