Злоумышленник бросил гранату в харьковскую аптеку

Информация о происшествии в переулке Белостоцкого, поступила в полицию сегодня около 2:30.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба. Предварительно установлено, что неизвестный бросил в помещение аптеки гранату "РГД-5". С места происшествия изъяты обломки корпуса, кольцо с чекой и другие вещественные доказательства.

От действий злоумышленника никто не пострадал.

Следственным факты происшествия внесены в ЕРДР по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Сейчас принимаются меры для установления лица, совершившего преступление. Проверка продолжается.

Напомним, что в субботу, 18 марта, неизвестный в Харькове бросил гранату в аптеку.