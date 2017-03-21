Зловмисник кинув гранату в харківську аптеку
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У Харкові розшукують невідомого, який кинув в аптеку гранату. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Інформація про подію, що сталася на провулку Белостоцькому, надійшла до поліції сьогодні близько 02:30.
За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба. Попередньо встановлено, що невідомий кинув вприміщення аптеки гранату “РГД-5”. З місця події вилучені уламки корпусу, кільце з чекою та інші речові докази.
Від дій зловмисника ніхто не постраждав.
Слідчим факт події внесено до ЄРДР за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від трьох до десяти років позбавлення волі. Зараз вживаються заходи для встановлення особи, яка скоїла злочин. Перевірка триває.
Нагадаємо, що в суботу, 18 березня, невідомий в Харкові кинув гранату в аптеку.