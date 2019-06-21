Преступники, угрожая оружием, украли у пенсионера МВД более 4 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В Полтавской области у бизнесмена украли более 4 млн гривен. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
В Полтавской области трое неустановленных мужчин на двух машинах заблокировали автотранспорт бизнесмена и угрожая ему оружием похитили из автомобиля потерпевшего более 4 млн гривен.
Отметим, что фирма потерпевшего предоставляет услуги по частной охраны, а сам потерпевший является пенсионером МВД.
В результате разбойного нападения никто не пострадал.
Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой).
Как сообщал УНН, в Одесской области из автомобиля похитили 80 000 долларов.