Злочинці, погрожуючи зброєю, вкрали у пенсіонера МВС понад 4 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. На Полтавщині у бізнесмена вкрали понад 4 млн гривень. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
У Полтавській області троє невстановлених чоловіків на двох машинах заблокували автотранспорт бізнесмена та погрожуючи йому зброєю викрали з автомобіля потерпілого понад 4 млн гривень.
Відзначимо, що фірма потерпілого надає послуги з приватної охорони, а сам потерпілий є пенсіонером МВС.
У результаті розбійного нападу ніхто не постраждав.
Розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 187 КК України (розбій).
Як повідомляв УНН, на Одещині з автівки викрали 80 тисяч доларів.