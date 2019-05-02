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Преступную группу на Буковине будут судить за сбыт наркотиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Прокуратура Черновицкой области утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех членов организованной преступной группы, которая занималась сбытом особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.

"Установлено, что в феврале 2018 года житель Заставновского района Черновицкой области, преследуя цель противоправного обогащения путем незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, создал и возглавил устойчивую организованную группу", - говорится в сообщении.

Преступная группировка занималась покупкой, хранением и сбытом каннабиса, амфетамина и субутекса.

Досудебное следствие завершено. Уголовное производство в отношении организатора и трех участников преступной группировки по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт, особо опасных наркотических средств и психотропных веществ) направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, во время обыска в квартире подозреваемого в хранении и распространении наркотических веществ он выбросил из окна 60 пакетиков с наркотиками.

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