Преступную группу на Буковине будут судить за сбыт наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Прокуратура Черновицкой области утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех членов организованной преступной группы, которая занималась сбытом особо опасных наркотических средств и психотропных веществ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черновицкой области.
"Установлено, что в феврале 2018 года житель Заставновского района Черновицкой области, преследуя цель противоправного обогащения путем незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, создал и возглавил устойчивую организованную группу", - говорится в сообщении.
Преступная группировка занималась покупкой, хранением и сбытом каннабиса, амфетамина и субутекса.
Досудебное следствие завершено. Уголовное производство в отношении организатора и трех участников преступной группировки по ч. 3 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта, а также незаконный сбыт, особо опасных наркотических средств и психотропных веществ) направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, во время обыска в квартире подозреваемого в хранении и распространении наркотических веществ он выбросил из окна 60 пакетиков с наркотиками.