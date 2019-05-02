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Злочинну групу на Буковині судитимуть за збут наркотиків

Злочинну групу на Буковині судитимуть за збут наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Прокуратура Чернівецької області затвердила та передала до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох членів організованої злочинної групи, яка займалась збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Чернівецької області.

“Встановлено, що в лютому 2018 року мешканець Заставнівського району Чернівецької області, переслідуючи мету протиправного збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, створив та очолив стійку організовану групу”, — йдеться у повідомленні.

Злочинне угрупування займалось купівлею, зберіганням та збутом канабісу, амфетаміну та субутексу.

Досудове слідство завершено. Кримінальне провадження відносно організатора та трьох учасників злочинного угруповання за ч. 3 ст. 307 КК України (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин) скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, під час обшуку в квартирі підозрюваного у зберіганні й розповсюдженні наркотичних речовин він викинув з вікна 60 пакетиків із наркотиками.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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