Киянин викинув з вікна квартири наркотики під час обшуку
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Під час обшуку в квартирі підозрюваного у зберіганні й розповсюдженні наркотичних речовин він викинув з вікна 60 пакетиків із наркотиками. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
За даними відомства, мешканці багатоповерхівки у Деснянському районі поскаржились у поліцію на сусіда, до якого ходять підозрілі особи і залишають на східцях під’їзду використані шприци.
Правоохоронці припустили, що 40-річний киянин на вулиці Марини Цвєтаєвої може зберігати та збувати наркотики. Поліцейські зібрали інформацію про власника квартири та отримали ухвалу суду на проведення у його помешканні санкціонованого обшуку.
Під час слідчих дій на очах свідків зловмисник намагався позбутися речових доказів. Він викинув через вікно коробку згортків з наркотичною речовиною. А вже на вулиці, у присутності понятих, слідчі вилучили 60 пакетиків різного маркування.
У правоохоронців є припущення, що господар заздалегідь підготував для збуту та вживання розфасовані наркотики. Вилучене направили на експертне дослідження.
Слідчі розслідують кримінальне провадження за ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування можлива додаткова кваліфікація дій фігуранта.
Нагадаємо, на станції київського метрополітену “Деміївська” у чоловіка знайшли речовини, схожі на амфетамін, екстазі та канабіс. Його затримали за збут наркотиків через “закладки”.