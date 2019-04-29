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У київському метро затримали чоловіка за збут наркотиків

У київському метро затримали чоловіка за збут наркотиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. На станції київського метрополітену "Деміївська" у чоловіка знайшли речовини, схожі на амфетамін, екстазі та канабіс. Його затримали за збут наркотиків через "закладки". Про це повідомили у відділі комунікації поліції столиці, передає УНН

"На станції метро "Деміївська" співробітник поліції помітив підозрілого чоловіка та вирішив зупинити його для перевірки. При поверхневому огляді у нього виявили речовини, схожі на амфетамін, екстазі та канабіс, а також електронні ваги. Для документування події викликали слідчо-оперативну групу", - йдеться в повідомленні.

Зі слів начальника управління поліції в метрополітені Михайла Ніконова, у ході проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що чоловік намагався збути наркотики у столиці через так звані закладки.

"Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився мешканець Донецької області 1993 року народження. Також ми перевіримо його причетність до скоєння інших злочинів на території Києва", - зазначив Ніконов.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Затриманому оголошено про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Маріуполі чоловік замовляв наркотики через соцмережу.

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