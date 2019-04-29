У київському метро затримали чоловіка за збут наркотиків

КИЇВ. 29 квітня. УНН. На станції київського метрополітену "Деміївська" у чоловіка знайшли речовини, схожі на амфетамін, екстазі та канабіс. Його затримали за збут наркотиків через "закладки". Про це повідомили у відділі комунікації поліції столиці, передає УНН.