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"Преступная группировка", которая обеспечивала квартирами многодетные семьи и воинов АТО - мэр Одессы не понимает обвинений НАБУ

"Преступная группировка", которая обеспечивала квартирами многодетные семьи и воинов АТО - мэр Одессы не понимает обвинений НАБУ

Киев  •  УНН

 • 25204 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Городской совет Одессы искал и будет искать возможности обеспечивать жильем многодетные семьи и участников АТО. Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов во время сегодняшнего судебного заседания, комментируя обвинения детективов НАБУ, передает УНН.

Детали

Труханов напомнил, что к 2011 году город выдавал малообеспеченным, льготникам и сиротам квадратные метры в новых квартирах.

"С 2011 года законодатель лишил нас возможности выдавать жилые метры социально незащищенным слоям населения. С 2011 года это все насчитывалось деньгами, а сейчас и эту статью доходов у города забрали. И мы недополучаем где-то 150 млн грн в год.

Но ответственность за то, чтобы обеспечивать многодетных квартирами, осталась на нас. И сегодня, как и вчера, к нам обращаются люди и просят: подпишите письма на имя той или иной компании, чтобы нам выдали квартиру. Нам - это льготникам, ветеранам, инвалидам. Конечно, мы не можем подписывать такие письма. Но мы стараемся, чтобы строительные компании проявляли хоть какую-то социальную ответственность. И, по возможности, выделяли жилье", - заявил Труханов.

В том числе и те застройщики, которых сейчас подозревает НАБУ в незаконных действиях, возводили жилье и обеспечивали квартирами одесситов, отмечает мэр.

В общем НАБУ видит убытки в том, что в результате деятельности "преступной группировки" в составе 16 человек, в том числе чиновников горсовета, ряд земельных участков было выделено под застройку в условиях неконкурентной процедуры, то есть без проведения аукционов, и потеряно как собственность общины Одессы. Сторона защиты в ответ опровергает обвинения следствия и указывает на то, что земля не выбывала из собственности общины, а была передана в аренду и арендные платежи поступают исправно в бюджет города. Кроме того, у Труханова отмечают, что аукционы не могли проводиться по указанной в подозрении земли, поскольку порядок о таких аукционах Минюст утвердил только в 2021 году, а "преступная группировка" по версии НАБУ действовала на протяжении 2016-2019 годов.

Также адвокаты мэра обращают внимание на саму судебную экспертизу об ущербе в 689 млн грн, на которую опирается следствие НАБУ. Экспертиза была проведена частной конторой, которая не имеет права заниматься судебными экспертизами и делать оценку недвижимого имущества.

К теме

Сегодня, 11 октября ВАКС избрал меру пресечения Геннадия Труханова в виде 30 млн грн залога. При этом судья отклонила ходатайство САП и НАБУ, которые просили арест Труханова с альтернативой 120 млн грн залога.

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