“Злочинне угрупування”, яке забезпечувало квартирами багатодітні родини і воїнів АТО — мер Одеси не розуміє звинувачень НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Міська рада Одеси шукала і буде шукати можливостей забезпечувати житлом багатодітні сім’ї та учасників АТО. Про це заявив мер Одеси Геннадій Труханов під час сьогоднішнього судового засідання, коментуючи звинувачення детективів НАБУ, передає УНН.
Деталі
Труханов нагадав, що до 2011 року місто видавало малозабезпеченим, пільговикам та сиротам квадратні метри у нових квартирах.
“З 2011 року законодавець позбавив нас можливості видавати житлові метри соціально незахищеним верстам населення. З 2011 року це все нараховувалося грошима, а зараз і цю статтю доходів у міста забрали. І ми недоотримуємо десь 150 млн грн на рік.
Але відповідальність за те, щоб забезпечувати багатодітних квартирами, лишилася на нас. І сьогодні, як і вчора до нас звертаються люди і просять: підпишіть листи на ім’я тієї чи іншої компанії, аби нам видали квартиру. Нам — це пільговикам, ветеранам, інвалідам. Звичайно, що ми не можемо підписувати такі листи. Але ми намагаємося, щоб будівельні компанії проявляли хоча б якусь соціальну відповідальність. І, по можливості, виділяли житло”, — заявив Труханов.
Зокрема і ті забудовники, яких нині підозрює НАБУ у незаконних діях, зводили житло і забезпечували квартирами одеситів, наголошує мер.
Загалом НАБУ вбачає збитки у тому, що в результаті діяльності “злочиного угрупування” у складі 16 осіб, зокрема чиновників міськради, низка земельних ділянок була виділена під забудову в умовах неконкурентної процедури, тобто без проведення аукціонів, та втрачена як власність громади Одеси. Сторона захисту у відповідь спростовує звинувачення слідства і вказує на те, що земля не вибувала з власності громади, а була передана в оренду і орендні платежі надходять справно у бюджет міста. Крім того у Труханова наголошують, що аукціони не могли проводитися щодо вказаної у підозрі землі, оскільки порядок про такі аукціони Мінюст затвердив лише у 2021 році, а “злочинне угрупування” за версією НАБУ діяло впродовж 2016-2019 років.
Також адвокати мера звертають увагу на саму судову експертизу про збиток у 689 млн грн, на яку опирається слідство НАБУ. Експертиза була проведена приватною конторою, яка не має права займатися судовими експертизами і робити оцінку нерухомого майна.
До теми
Сьогодні, 11 жовтня ВАКС обрав міру запобіжного заходу Геннадію Труханову у вигляді 30 млн грн застави. При цьому суддя відхилила клопотання САП та НАБУ, які просили арешт Труханова з альтернативою 120 млн грн застави.