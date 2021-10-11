“Злочинне угрупування”, яке забезпечувало квартирами багатодітні родини і воїнів АТО — мер Одеси не розуміє звинувачень НАБУ

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Труханов нагадав, що до 2011 року місто видавало малозабезпеченим, пільговикам та сиротам квадратні метри у нових квартирах.

“З 2011 року законодавець позбавив нас можливості видавати житлові метри соціально незахищеним верстам населення. З 2011 року це все нараховувалося грошима, а зараз і цю статтю доходів у міста забрали. І ми недоотримуємо десь 150 млн грн на рік.

Але відповідальність за те, щоб забезпечувати багатодітних квартирами, лишилася на нас. І сьогодні, як і вчора до нас звертаються люди і просять: підпишіть листи на ім’я тієї чи іншої компанії, аби нам видали квартиру. Нам — це пільговикам, ветеранам, інвалідам. Звичайно, що ми не можемо підписувати такі листи. Але ми намагаємося, щоб будівельні компанії проявляли хоча б якусь соціальну відповідальність. І, по можливості, виділяли житло”, — заявив Труханов.

Зокрема і ті забудовники, яких нині підозрює НАБУ у незаконних діях, зводили житло і забезпечували квартирами одеситів, наголошує мер.

Загалом НАБУ вбачає збитки у тому, що в результаті діяльності “злочиного угрупування” у складі 16 осіб, зокрема чиновників міськради, низка земельних ділянок була виділена під забудову в умовах неконкурентної процедури, тобто без проведення аукціонів, та втрачена як власність громади Одеси. Сторона захисту у відповідь спростовує звинувачення слідства і вказує на те, що земля не вибувала з власності громади, а була передана в оренду і орендні платежі надходять справно у бюджет міста. Крім того у Труханова наголошують, що аукціони не могли проводитися щодо вказаної у підозрі землі, оскільки порядок про такі аукціони Мінюст затвердив лише у 2021 році, а “злочинне угрупування” за версією НАБУ діяло впродовж 2016-2019 років.

Також адвокати мера звертають увагу на саму судову експертизу про збиток у 689 млн грн, на яку опирається слідство НАБУ. Експертиза була проведена приватною конторою, яка не має права займатися судовими експертизами і робити оцінку нерухомого майна.

До теми

Сьогодні, 11 жовтня ВАКС обрав міру запобіжного заходу Геннадію Труханову у вигляді 30 млн грн застави. При цьому суддя відхилила клопотання САП та НАБУ, які просили арешт Труханова з альтернативою 120 млн грн застави.