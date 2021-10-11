Суддя ВАКС відмовила САП і обрала запобіжний захід Труханову у 30 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову. Прокурор САП просив арешт з альтернативою у 120 млн грн, але суддя визнала аргументи недостатніми і обрала заставу обсягом 30 млн грн, передає кореспондент УНН.
Сам Труханов зазначив, що буде шукати таку суму, але паралельно подасть апеляцію і буде розраховувати на зниження суми застави.
"Безумовно, я буду виконувати всі зобов'язання, покладені на мене", - сказав Труханов після засідання суду.
У контексті
6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки громаді обсягом 689 млн грн. Однак, як з'ясувалося в суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт.
До слова
Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.
Ківана, свою чергою, називали спонсором Міхеіла Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області. З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.
Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.