Суддя ВАКС відмовила САП і обрала запобіжний захід Труханову у 30 млн грн

Сам Труханов зазначив, що буде шукати таку суму, але паралельно подасть апеляцію і буде розраховувати на зниження суми застави.

"Безумовно, я буду виконувати всі зобов'язання, покладені на мене", - сказав Труханов після засідання суду.

У контексті

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки громаді обсягом 689 млн грн. Однак, як з'ясувалося в суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт.

До слова

Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Ківана, свою чергою, називали спонсором Міхеіла Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області. З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.