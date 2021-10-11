Судья ВАКС отказала САП и избрала меру пресечения Труханову в размере 30 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову. Прокурор САП просил арест с альтернативой в 120 млн грн, но судья сочла аргументы недостаточными и избрала залог в размере 30 млн грн, передает корреспондент УНН.
Сам Труханов отметил, что будет искать такую сумму, но параллельно подаст апелляцию и будет расчитывать на снижение суммы залога.
“Безусловно, я буду исполнять все обязательства, возложенные на меня”, — сказал Труханов после заседания суда.
В контексте
6 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В их числе и мэр Одессы. Им инкриминируют убытки обществу в размере 689 млн грн. Однако, как выяснилось в суде, экспертизу проводило не государственное учреждение, а частный судебный эксперт.
К слову
Незадолго до предъявления подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.
Кивана, в свою очередь, называли спонсором Михаила Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области. Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.
Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.