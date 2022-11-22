Преступление на почве ненависти: в Колорадо парень в ЛГБТК-клубе убил 5 человек, более 30 травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. 22-летнего Андерсона Ли Олдрича арестовали после стрельбы в субботу вечером в ЛГБТК-клубе в Колорадо-Спрингс. В результате атаки пять человек погибли, еще около 30 получили ранения. По меньшей мере семь раненых остаются в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Детали
Подозреваемый, 22-летний Андерсон Ли Олдрич, подозревается в пяти пунктах в убийстве первой степени и пяти пунктах в преступлениях, мотивированных предупреждением с причинением телесных повреждений, согласно онлайн-документам суда, доступным Associated Press.
Как сообщается, в 2021 году подозреваемого арестовали за то, что он угрожал своей матери самодельной бомбой, что вызвало вопрос о том, как он смог получить доступ к автоматическому оружию, использованному во время нападения.
Мэр Колорадо-Спрингс заявил, что стрельба в ночном клубе ЛГБТК, в результате которой погибли пять человек, вероятно, была преступлением на почве ненависти. Полиция установила личность подозреваемого, но не раскрыла мотив нападения.
Адриан Васкес, начальник полиции Колорадо-Спрингс, сказал, что подозреваемый был вооружен винтовкой типа AR и пистолетом.
Власти Колорадо сообщили, что нападающий начал стрелять после того, как вошел в клуб. Они также сообщили, что полиция отреагировала на экстренные вызовы и находилась на месте в течение четырех минут.
Начальник полиции осудил преступление и пообещал сделать все возможное, чтобы сообщество снова почувствовало себя в безопасности.
Президент Джо Байден осудил нападение и в понедельник побеседовал с губернатором штата Колорадо Джаредом Полисом, который в 2018 году стал первым открытым геем, избранным на должность губернатора штата США.
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«Мы должны устранить неравенство, способствующее насилию в отношении представителей ЛГБТК, – сказал Байден. – Мы не можем и не должны терпеть ненависть».
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