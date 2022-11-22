Злочин на ґрунті ненависті: у Колорадо хлопець у ЛГБТК-клубі вбив 5 людей, більше 30 — травмовані

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Підозрюваний, 22-річний Андерсон Лі Олдріч, підозрюється у п’яти пунктах у вбивстві першого ступеня та п’яти пунктах у злочинах, мотивованих упередженням із заподіянням тілесних ушкоджень, згідно з онлайн-документами суду, доступними Associated Press.

Як повідомляється, у 2021 році підозрюваного заарештували за те, що він погрожував своїй матері саморобною бомбою, що викликало питання про те, як він зміг отримати доступ до автоматичної зброї, яка була використана під час нападу.

Мер Колорадо-Спрінгс заявив, що стрілянина в нічному клубі ЛГБТК, у результаті якої загинуло п'ятеро людей, ймовірно, була злочином на ґрунті ненависті. Поліція встановила особу підозрюваного, але не розкрила мотив нападу.

Адріан Васкес, начальник поліції Колорадо-Спрінгс, сказав, що підозрюваний був озброєний гвинтівкою типу AR та пістолетом.

Влада Колорадо повідомила, що нападник почав стріляти після того, як увійшов до клубу. Вони також повідомили, що поліція відреагувала на екстрені виклики та була на місці протягом чотирьох хвилин.

Начальник поліції засудив злочин і пообіцяв зробити все можливе, щоб спільнота знову відчула себе у безпеці.

Президент Джо Байден засудив напад і в понеділок поговорив із губернатором штату Колорадо Джаредом Полісом, який у 2018 році став першим відкритим геєм, обраним на посаду губернатора штату США.

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«Ми повинні усунути нерівність, яка сприяє насильству щодо представників ЛГБТК, – сказав Байден. – Ми не можемо і не маємо терпіти ненависть».

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