"ЗЛО": временный мэр Харькова Терехов оконфузился с лозунгом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Временный мэр Харькова Игорь Терехов оконфузился с предвыборным лозунгом, передает УНН со ссылкой на Facebook политика.
Для предвыборной кампании он выбрал лозунг “Захищай Люби Обирай”, который имеет аббревиатуру "ЗЛО".
Соответствующее фото он опубликовал у себя в Facebook.
Конфуз уже заметили пользователи соцсетей, но сам Терехов ситуацию не комментирует.
К слову
31 октября харьковчане будут избирать нового мэра Харькова. Предположительно, выборы состоятся в два тура, где вероятными соперниками станут Игорь Терехов и Михаил Добкин.