"ЗЛО": тимчасовий мер Харкова Терехов осоромився з гаслом

Для передвиборної кампанії він вибрав гасло "Захищай Люби Обирай", який має абревіатуру "ЗЛО".

Відповідне фото він опублікував у себе в Facebook.

Конфуз вже помітили користувачі соцмереж, але сам Терехов ситуацію не коментує.

До слова

31 жовтня харків'яни будуть обирати нового мера Харкова. Імовірно, вибори відбудуться в два тури, де ймовірними суперниками стануть Ігор Терехов і Михайло Добкін.