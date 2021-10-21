"ЗЛО": тимчасовий мер Харкова Терехов осоромився з гаслом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов осоромився з передвиборчим гаслом, передає УНН з посиланням на Facebook політика.
Для передвиборної кампанії він вибрав гасло "Захищай Люби Обирай", який має абревіатуру "ЗЛО".
Відповідне фото він опублікував у себе в Facebook.
Конфуз вже помітили користувачі соцмереж, але сам Терехов ситуацію не коментує.
До слова
31 жовтня харків'яни будуть обирати нового мера Харкова. Імовірно, вибори відбудуться в два тури, де ймовірними суперниками стануть Ігор Терехов і Михайло Добкін.