Ливни залили Хмельницкий и Каменец-Подольский: машины "плавают" по улицам городов

По словам корреспондента, в городах Хмельницкой области прошли сильные ливни.

В Каменец-Подольском затоплены несколько улиц. Как сообщает на своей странице в Facebook местная активистка Виктория, больше всего бедствия дожди нанесли вблизи центрального рынка.

На улицах "плавают" машины, а в одном из микрорайонов ветер повалил большое дерево.

Информации о пострадавших среди местных жителей нет.

Около часа непогода бушует в Хмельницком. Сильный ветер и дождь. Автодороги города залиты водой. Канализация в очередной раз не может справиться с "большой" водой.

Напомним, 28 июня в Киеве из-за ливня улицы Троещины превратились в реку.