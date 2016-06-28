Ливни залили Хмельницкий и Каменец-Подольский: машины "плавают" по улицам городов
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 июня. УНН. Из-за сильных ливней в Каменец-Подольском и Хмельницком по улицам "плавают" автомобили. Количество осадков было настолько велико, что иногда достигало лобового стекла легковых автомобилей, передает корреспондент УНН.
По словам корреспондента, в городах Хмельницкой области прошли сильные ливни.
В Каменец-Подольском затоплены несколько улиц. Как сообщает на своей странице в Facebook местная активистка Виктория, больше всего бедствия дожди нанесли вблизи центрального рынка.
На улицах "плавают" машины, а в одном из микрорайонов ветер повалил большое дерево.
Информации о пострадавших среди местных жителей нет.
Около часа непогода бушует в Хмельницком. Сильный ветер и дождь. Автодороги города залиты водой. Канализация в очередной раз не может справиться с "большой" водой.
Напомним, 28 июня в Киеве из-за ливня улицы Троещины превратились в реку.