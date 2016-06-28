Зливи залили Хмельницький та Кам'янець-Подільський: автівки "плавають" вулицями міст
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 червня. УНН. Через сильні зливи у Кам'янець-Подільському і Хмельницькому вулицями "плавають" автівки. Кількість опадів була настільки велика, що подекуди сягала лобового скла легковиків, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, містами Хмельниччини пройшли сильні зливи.
У Кам'янець-Подільському затопило кілька вулиць. Як повідомляє на власній сторінці у Facebook місцева активістка Вікторія, найбільше лиха дощі завдали поблизу центрального ринку.
На вулицях "плавають" автівки, а в одному з мікрорайонів вітер повалив велике дерево.
Інформації про постраждалих серед місцевих жителів немає.
Близько години негода вирує у Хмельницькому. Сильний вітер і дощ. Автодороги міста залиті водою. Каналізація вкотре не може поратись із "великою" водою.
Нагадаємо, 28 червня у Києві через зливи вулиці Троєщини перетворились на річку.