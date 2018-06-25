Ливни накрыли Вьетнам: есть погибшие

На севере Вьетнама затяжные ливни вызвали наводнение и обвал горных пород, в результате чего, на данный момент, семь человек погибли, еще 12 числятся пропавшими без вести.



Как сообщал УНН, Индию снова накрыли проливные дожди. От наводнений уже погибли два человека, пять получили ранения. По прогнозам синоптиков в ближайшее время непогода не прекратится, поэтому можно ожидать увеличения количества погибших. По состоянию на сейчас эвакуировано более 1 млн человек.



Как сообщал УНН, в результате наводнений 19 июня, вызванных проливными дождями, на северо-востоке Индии по меньшей мере 23 человека погибли, более 500 тыс. жителей пострадали.