Зливи накрили В'єтнам: є загиблі

На півночі В'єтнаму затяжні зливи викликали повінь і обвал гірських порід, в результаті чого, на даний момент, семеро людей загинули, ще 12 вважаються зниклими безвісти.



Як повідомляв УНН, Індію знову накрили зливи. Від повеней вже загинуло двоє людей, п'ятеро отримали поранення. За прогнозами синоптиків найближчим часом негода не припиниться, тому можна очікувати збільшення кількості загиблих. Станом на зараз евакуйовано понад 1 млн осіб.



Як повідомляв УНН, в результаті повеней 19 червня, викликаних проливними дощами, на північному сході Індії щонайменше 23 людини загинули, понад 500 тис. жителів постраждали.