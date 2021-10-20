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Проливные дожди на севере Индии: погибли более 40 человек

Киев • УНН

 • 22859 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. По меньшей мере 43 человека погибли в северном индийском штате Уттаракханд в результате ливней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на India Right Now News.

Проливные дожди на севере Индии: погибли более 40 человек

Детали

В штате Уттаракханд уже более трех суток продолжаются мощные муссонные ливни.

В понедельник, 18 октября, было зарегистрировано пять смертей. Во вторник, 19 октября, зафиксировали 11 жертв в результате инцидентов, связанных с дождем.

Из новых смертельных случаев по крайней мере 18 было зарегистрировано в городе Найнитал, четыре — в Уттар-Прадеш, три — в Алмора и по одному — в округах Чампават и Удхам Сингх Нагар.

Кроме того, пять человек считаются пропавшими без вести.

Сообщают, что ливни вызвали оползни и камнепады, из-за чего многие дороги были заблокированы.

По словам главного министра штата Уттаракханд Пушкара Сингха Дамы, семьям погибших выплатят компенсацию 4 млн рупий (53 тыс. долларов), а тем, кто потерял свои дома — 1,09 млн рупий (25 тыс. долларов).

Напомним

На юго-западе Индии по меньшей мере 25 человек погибли в результате оползней и наводнений после ливней. Среди 25 погибших девять детей.

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