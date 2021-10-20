Зливи на півночі Індії: загинуло понад 40 людей

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У штаті Уттаракханд уже понад три доби тривають потужні мусонні зливи.

У понеділок, 18 жовтня, було зареєстровано п’ять смертей. У вівторок, 19 жовтня, зафіксували 11 жертв унаслідок інцидентів, пов’язаних із дощем.

Із нових смертельних випадків принаймні 18 було зареєстровано у місті Найнітале, чотири — в Уттар-Прадеш, три — в Алмора і по одній — в округах Чампават і Удхам Сингх Нагар.

Окрім того, п’ятеро людей вважають зниклими безвісти.

Повідомляють, що зливи спричинили зсуви та каменепади, через що багато доріг було заблоковано.

За словами головного міністра штату Уттаракханд Пушкара Сінгха Дами, сім’ям загиблих виплатять компенсацію 4 млн рупій (53 тис. доларів), а тим, хто втратив свої будинки — 1,09 млн рупій (25 тис. доларів).

Нагадаємо

На південному заході Індії щонайменше 25 людей загинули внаслідок зсувів і повені після злив. Серед 25 загиблих дев’ятеро дітей.