Кількість жертв в Індії від повені зросла до 25

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Наразі одинадцять тіл знайдені в районі Ідуккі та ще 14 у районі Коттаям, обидва постраждали від зсувів ґрунту та повені. Тисячі людей були евакуйовані та створено щонайменше 100 гуманітарних таборів.

Армія, флот та авіація беруть участь у операціях з надання допомоги. Опитані чиновники не могли сказати, скільки людей пропало безвісти.

Інститут метеорології Індії заявив, що в понеділок очікується послаблення проливних дощів, але на півночі Індії в деяких штатах, включаючи гімалайські регіони Уттаракханд та Гімачал-Прадеш, очікується, що в найближчі два-три дощі будуть сильними.

Нагадаємо

Напередодні сильні зливи обрушилися на штат, спричинивши повені та зсуви.