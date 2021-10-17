Повінь на півдні Індії забрали життя 8 людей, 12 зникли безвісти

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Щонайменше вісім людей загинули, і більше десяти вважаються зниклими безвісти після сильних дощів у південному індійському штаті Керала. Про це інформує УНН з посиланням на інформаційне агентство Press Trust of India (PTI).

Деталі

Напередодні сильні зливи обрушилися на штат, спричинивши повені та зсуви, повідомляє PTI.

Національні сили реагування на стихійні лиха та індійська армія розгорнули групи, щоб допомогти у рятувальних роботах у двох найбільш постраждалих районах-Коттаямі та Ідуккі, де досі більше десяти людей вважаються зниклими безвісти.

Офіційні особи заявили, що інтенсивні опади вщухли, але вони побоюються, що кількість жертв може зрости у міру продовження рятувальних операцій.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах заявив, що федеральний уряд стежить за ситуацією в штаті Керала і надасть всю можливу підтримку штату.

Видання Іndia today повідомляє, що загинуло щонайменше 15 осіб.

Додамо

У 2018 році штат Керала зазнав катастрофічних повеней. Сильні зливи на тлі сезону мусонів забрали життя 223 людей і залишили сотні тисяч осіб без будинків.

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