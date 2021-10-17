Наводнение на юге Индии унесло жизни 8 человек, 12 пропали без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. По меньшей мере восемь человек погибли и более десяти считаются пропавшими без вести после сильных дождей в южном индийском штате Керала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное агентство Press Trust of India (PTI).
Детали
Накануне сильные ливни обрушились на штат, вызвав наводнения и оползни, сообщает PTI.
Национальные силы реагирования на стихийные бедствия и индийская армия развернули группы, чтобы помочь в спасательных работах в двух наиболее пострадавших районах-Коттаяме и Идукки, где до сих пор более десяти человек считаются пропавшими без вести.
Официальные лица заявили, что интенсивные осадки стихли, но они опасаются, что число жертв может возрасти по мере продолжения спасательных операций.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах заявил, что федеральное правительство следит за ситуацией в штате Керала и предоставит всю возможную поддержку штата.
Издание Иndia today сообщает, что погибли по меньшей мере 15 человек.
Добавим
В 2018 году штат Керала испытал катастрофическое наводнение. Сильные ливни на фоне сезона муссонов унесли жизни 223 человек и оставили сотни тысяч человек без домов.