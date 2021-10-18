Число жертв в Индии от наводнения возросло до 25
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. По меньшей мере 25 человек погибли в результате оползней и наводнений после проливных дождей на юго-западе Индии, пишет УНН со ссылкой на Le Figaro.
Детали
Сейчас одиннадцать тел найдены в районе Идукки и еще 14 в районе Коттаям, оба пострадавших от оползней и наводнения. Тысячи людей были эвакуированы и создан менее 100 гуманитарных лагерей.
Армия, флот и авиация участвуют в операциях по оказанию помощи. Опрошенные чиновники не могли сказать, сколько людей пропало без вести.
Институт метеорологии Индии заявил, что в понедельник ожидается ослабление проливных дождей, но на севере Индии в некоторых штатах, включая гималайские регионы Уттаракханд и Гимачал-Прадеш, ожидается, что в ближайшие два-три дожди будут сильными.
Напомним
Накануне сильные ливни обрушились на штат, вызвав наводнения и оползни.