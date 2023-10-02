Слили расположение воинских частей и складов: в рф выложили в сеть адреса режимных объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Власти нескольких российских городов, в частности москвы и санкт-петербурга, обнародовали в открытом доступе адреса режимных объектов, которые нельзя отключать от электроснабжения. Об этом сообщает «Досье Центр», пишет УНН.
Детали
Власти москвы и санкт-петербурга выложили в открытый доступ адреса объектов, которые нельзя отключать от электроснабжения. Таким образом они слили расположение воинских частей, складов, учреждений и организаций минобороны рф, гру, мвс и другие.
Как отмечает «Досье», публикация в открытом доступе адресов таких объектов, согласно закону, должна преследоваться, как разглашение государственной тайны.
«Досье» перечисляет адреса конкретных объектов и публикует их фотографии. Кроме дач, в списке много жилых домов, принадлежащих свр, федеральной службе охраны (фсо) или гру. При этом конкретные квартиры обычно не указываются.
В частности, центр «Досье» также составил «карту самых опасных мест», внеся в нее объекты, найденные в списках.
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