У московській області проланали вибухи та спалахнула пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У московській області росії було чутно вибухи, після яких спалахнула масштабна пожежа. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
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Зазначається, що вибухи було чутно в районі військового аерододному "Чкаловський", який знаходиться у підмосковному щелково в промзоні на заході міста.
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Жителі таганрога, ростовської області рф, у вівторок повідомляли про два гучних вибухи і збиття безпілотника. В Міністерстві інформаційної політики та масових комунікацій ростовської області заявили про нібито навчання військових.