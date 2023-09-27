У московській області проланали вибухи та спалахнула пожежа

Деталі

Зазначається, що вибухи було чутно в районі військового аерододному "Чкаловський", який знаходиться у підмосковному щелково в промзоні на заході міста.

Доповнення

Жителі таганрога, ростовської області рф, у вівторок повідомляли про два гучних вибухи і збиття безпілотника. В Міністерстві інформаційної політики та масових комунікацій ростовської області заявили про нібито навчання військових.