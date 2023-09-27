В московской области прогремели взрывы и вспыхнул пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В московской области россии были слышны взрывы, после которых вспыхнул масштабный пожар. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что взрывы были слышны в районе военного аэродома "Чкаловский", который находится в подмосковном Щелково в промзоне на западе города.
Дополнения
Жители таганрога, ростовской области рф, во вторник сообщали о двух громких взрывах и сбитии беспилотника. В Министерстве информационной политики и массовых коммуникаций ростовской области заявили о якобы учениях военных.