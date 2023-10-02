Злили розташування військових частин та складів: у рф виклали в мережу адреси режимних обʼєктів

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Влада москви та санкт-петербурга виклала у відкритий доступ адреси об’єктів, які не можна відключати від електропостачання. Таким чином вони злили розташування військових частин, складів, установ та організацій міноборони рф, гру, мвс та інші.

Як зазначає «Досьє», публікація у відкритому доступі адрес таких обʼєктів, відповідно до закону, має переслідуватися, як розголошення державної таємниці.

«Досьє» перераховує адреси конкретних обʼєктів та публікує їхні фотографії. Крім дач, у списку багато житлових будинків, що належать до сзр, федеральної служби охорони (фсо) або Ггру. При цьому конкретні квартири зазвичай не вказуються.

Зокрема, центр «Досьє» також склав «мапу найнебезпечніших місць», внісши до неї обʼєкти, знайдені в списках.

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