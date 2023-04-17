Признание "вагнеровцев" в убийствах детей на Донбассе: в Офисе Генпрокурора проверяют информацию

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Офис Генерального прокурора проверяет информацию о совершении преступлений командирами и участниками так называемой чвк “вагнер”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса.

Детали

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по ст. 438 УК Украины – нарушение законов и обычаев войны. Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка.

Также Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в ряде производств по фактам действий представителей так называемых частных военных компаний, участвующих в боевых действиях на стороне российской федерации. Досудебное расследование осуществляется следователями Службы и Национальной полиции Украины.

В настоящее время проверяются участники так называемых чвк на причастность к ведению агрессивной войны, посягательства на территориальную целостность Украины, совершение военных преступлений на оккупированной территории Украины – убийств, жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением, ограблений.

Цитата

"В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю так называемого чвк «вагнер» и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 437, ст. 110 УК Украины). Отдельным участникам – по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением (ст. 438 УК Украины). К расследованиям привлекаются правоохранительные органы иностранных государств”, – говорится в сообщении.

Дополнение

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин на YouTube-канале опубликовал полуторачасовое интервью с двумя бывшими командирами подразделений пвк "вагнера", где они признаются в жестоких преступлениях против украинского населения в Соледаре и Бахмуте, включая подростков и детей, убитых по приказу руководителя группировки Евгения Пригожина.

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