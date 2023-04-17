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Зізнання “вагнерівців” у вбивствах дітей на Донбасі: в Офісі Генпрокурора перевіряють інформацію

Зізнання “вагнерівців” у вбивствах дітей на Донбасі: в Офісі Генпрокурора перевіряють інформацію

Київ • УНН

 • 677958 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Офіс Генерального прокурора перевіряє інформацію щодо вчинення злочинів командирами та учасниками так званої пвк “Вагнер”, пише УНН зпосиланням на прес службу Офісу.

Деталі

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за викладеними фактами за ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв’ю, будуть перевірені у межах розслідування кримінальних проваджень, їм буде надана відповідна правова оцінка.

Також Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у низці проваджень за фактами дій представників так званих приватних військових компаній, що беруть участь у бойових діях на боці російської федерації. Досудове розслідування здійснюється слідчими Служби безпеки та Національної поліції України.

Наразі перевіряються учасники так званих пвк на причетність до ведення агресивної війни, посягання на територіальну цілісність України, вчинення воєнних злочинів на окупованій території України – вбивств, жорстокого поводження з військовополоненими та цивільним населенням, пограбувань.

Цитата

“У ході розслідувань повідомлено про підозру керівнику так званого пвк «вагнер» та керівнику одного з його підрозділів за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України (ст. 437, ст. 110 КК України). Окремим учасникам - за фактами вбивств та жорстокого поводження з цивільним населенням (ст. 438 КК України). До розслідувань залучаються правоохоронні органи іноземних держав”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Засновник проєкту Gulagu.net Володимир Осечкін на YouTube-каналі опублікував півторагодинне інтерв'ю з двома колишніми командирами підрозділів пвк "вагнера", де вони зізнаються в жорстоких злочинах проти українського населення в Соледарі та Бахмуті, включно з підлітками та дітьми, вбитими за наказом очільника угруповання євгена пригожина.

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