Столкновение с другой галактикой сделало диск Млечного Пути толще

Амина Хельмы с Гронингенского университета вместе с коллегами, проанализировав химический состав, возраст, распределение и траекторию движения звезд из каталога, полученного телескопом Gaia сделали вывод, что основная часть внутреннего гало Млечного Пути сформировалась в результате столкновения с менее массивной галактикой около 10 миллиардов лет назад. Гало галактики — это невидимый компонент галактики, основная часть её сферической подсистемы; в основном состоит из разреженного горячего газа, звёзд и темной материи, где последняя составляет основную массу галактики.

Анализируя данные, ученые заметили, что значительная часть звезд гало, находящихся вблизи Солнца, связана с некоторой большой кинематической структурой. Сравнение распределения скоростей небесных тел с результатами моделирования столкновения Млечного Пути с другой галактикой показывает, что, скорее всего, они являются “пришельцами”. В пользу этой гипотезы также говорит и содержание в светилах стабильных элементов, образованных в результате альфа-процесса (ядерная реакция захвата α-частиц ядрами легких элементов; в звездах он является основным источником производства химических элементов от гелия к никеля), и железа.

Альфа-элементы производятся, когда умирают крупные звезды и происходит взрыв сверхновой II типа, а железо — при взрыве сверхновой типа I, который возникает в двойных системах. Обычно галактиках соотношение [α/Fe] в звездах со временем уменьшается (в то время как их металличность [Fe/H] возрастает). Как показывают данные Gaia, многие звезды, входящие в состав кинематической структуры, имеют низкое содержание альфа-элементов, что также говорит в пользу их внегалактического происхождения. Кроме того, они имеют различную металличность, что указывает на то, что они формировались постепенно, а не в результате единой вспышки звездообразования.

Согласно расчетам астрономов, галактика, которая получила название Гайя—Энцелад, имела массу 6×108 солнечных. Ее можно сравнить с Малым Магеллановым Облаком, карликовой галактикой-спутником Млечного Пути. Столкновение с объектом такого размера должно было разогреть молодой галактический диск, сформировав более толстый современный диск.

Как ранее информировал УНН, Межпланетная станция “Хаябуса-2” успешно осуществила третью репетицию забора грунта с астероида Рюгу и сбросила на него шарик с именами 180 тысяч человек. Кроме того, команда миссии опубликовала ряд снимков поверхности астероида, полученных во время второй репетиции снижения, в том числе детальное изображение почвы Рюгу на сегодняшний день.