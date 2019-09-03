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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 36713 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118001 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128723 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119945 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124623 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127800 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152610 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150930 просмотра

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Столкновение грузовика и маршрутки во Львовской области: открытое уголовное производство

Столкновение грузовика и маршрутки во Львовской области: открытое уголовное производство

Киев  •  УНН

 • 8399 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. По факту столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля во Львовской области, вследствие которого пострадали 11 человек, правоохранители открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 сентября, около 16:40 в городе Моршин, Стрыйского района.

Как предварительно установили полицейские, столкнулись маршрутный автобус Mercedes, который выполнял рейс Трускавец - Ивано-Франковск под управлением 34-летнего жителя Франковской и грузовик "Камаз", которым управлял 33-летний житель Стрыйского района. На момент столкновения в автобусе находилось 24 человека.

В медицинское учреждение были доставлены 11 человек - двое водителей и пассажиров автобуса, все совершеннолетние. Семь из них после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Четверо, в том числе водители, сейчас находятся в больнице.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

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