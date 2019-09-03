Столкновение грузовика и маршрутки во Львовской области: открытое уголовное производство

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 2 сентября, около 16:40 в городе Моршин, Стрыйского района.

Как предварительно установили полицейские, столкнулись маршрутный автобус Mercedes, который выполнял рейс Трускавец - Ивано-Франковск под управлением 34-летнего жителя Франковской и грузовик "Камаз", которым управлял 33-летний житель Стрыйского района. На момент столкновения в автобусе находилось 24 человека.

В медицинское учреждение были доставлены 11 человек - двое водителей и пассажиров автобуса, все совершеннолетние. Семь из них после оказания медицинской помощи были отпущены домой. Четверо, в том числе водители, сейчас находятся в больнице.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.