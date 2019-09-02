На Львівщині зіткнулись вантажівка та маршрутка, поранено понад 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Львівській області внаслідок зіткнення вантажного автомобіля та маршрутного автобуса травми отримали понад 10 осіб. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 2 вересня, близько 16:45 у місті Моршин, Стрийського району.
Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулися маршрутний автобус Mercedes та вантажівка "Камаз".
На момент ДТП в салоні автобуса перебувало 24 особи. Попередньо із тілесними ушкодженнями до лікарні доставлено більше десяти людей. Кількість травмованих та їхні діагнози уточнюються.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, на Львівщині внаслідок ДТП загинула чотиримісячна дитина.