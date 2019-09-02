Во Львовской области столкнулись грузовик и маршрутка, ранены более 10 человек

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 2 сентября, около 16:45 в городе Моршин, Стрыйского района.

Как предварительно установили полицейские, столкнулись маршрутный автобус Mercedes и грузовик "Камаз".

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека. Предварительно с телесными повреждениями в больницу доставлены более десяти человек. Количество травмированных и их диагнозы уточняются.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, во Львовской области в результате ДТП погиб четырехмесячный ребенок.