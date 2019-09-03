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Зіткнення вантажівки та маршрутки на Львівщині: відкрите кримінальне провадження

Зіткнення вантажівки та маршрутки на Львівщині: відкрите кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 8400 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. За фактом зіткнення маршрутного автобусу та вантажного автомобіля у Львівській області, внаслідок якого постраждали 11 людей, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталась 2 вересня, близько 16:40 у місті Моршин, Стрийського району.

Як попередньо встановили поліцейські, зіткнулись маршрутний автобус «Мерседес», який виконував рейс Трускавець – Івано-Франківськ під керуванням 34-річного мешканця Франківщини, та вантажівка «КамАЗ», якою керував 33-річний мешканець Стрийського району. На момент зіткнення у автобусі перебувало 24 особи.

У медичний заклад було доставлено 11 людей – двоє водіїв та пасажири автобуса, усі повнолітні. Семеро з них після надання медичної допомоги були відпущені додому. Четверо, у тому числі водії, наразі перебувають у лікарні.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

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