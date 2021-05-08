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Столкновения в Иерусалиме: правоохранители задержали более 15 палестинцев, ожидают новых беспорядков

Киев  •  УНН

 • 17715 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Полиция Израиля арестовала по крайней мере 15 палестинцев в Восточном Иерусалиме в субботу днем, на следующий день после того, как более 200 палестинцев и 17 полицейских получили ранения в результате ожесточенных столкновений, которые вызвали международное осуждение. О задержаниях сообщили палестинские активисты, передает УНН со ссылкой на Haarez.

Детали

Так по словам активистов, полиция арестовывает молодых палестинцев и активистов с раннего утра в субботу. Сообщается также, что, по оценкам правоохранителей, столкновения между израильскими силами безопасности и палестинцами продолжатся сегодня вечером и в ближайшие дни.

В то же время, как сообщает Times of Israel, начальник генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави объявил в субботу, что численность войск будет усилена.

При этом комиссар полиции Коби Шабтай приказал командирам, особенно в районе Иерусалима, “значительно” увеличить свои силы в преддверии “самой священной ночи Рамадана” в воскресенье вечером и “еще одной серией ожидаемых событий в ближайшие дни”.

Контекст

В последний день Рамадана, 7 мая, на Храмовой горе в Иерусалиме произошли жестокие столкновения между полицией и палестинцами. В результате ранены более 200 человек.

Столкновения вспыхнули, когда тысячи прихожан собрались на пятничной молитве в мечети Аль-Акса.

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