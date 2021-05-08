Зіткнення в Єрусалимі: правоохоронці затримали понад 15 палестинців, очікують нових заворушень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Поліція Ізраїлю заарештувала принаймні 15 палестинців в Східному Єрусалимі в суботу вдень, на наступний день після того, як понад 200 палестинців і 17 поліцейських отримали поранення в результаті запеклих зіткнень, які викликали міжнародний осуд. Про затримання повідомили палестинські активісти, передає УНН з посиланням на Haarez.
Деталі
Так за словами активістів, поліція арештовує молодих палестинців і активістів з раннього ранку в суботу. Повідомляється також, що, за оцінками правоохоронців, зіткнення між ізраїльськими силами безпеки і палестинцями триватимуть сьогодні ввечері і в найближчі дні.
У той же час, як повідомляє Times of Israel, начальник генштабу Армії оборони Ізраїлю Авів Кохаві оголосив в суботу, що чисельність військ буде посилена.
При цьому комісар поліції Кобі Шабтай наказав командирам, особливо в районі Єрусалиму, "значно" збільшити свої сили напередодні "самої священної ночі Рамадана" в неділю ввечері і "ще однією серією очікуваних подій в найближчі дні".
Контекст
В останній день Рамадану, 7 травня, на Храмовій горі в Єрусалимі відбулися жорстокі зіткнення між поліцією і палестинцями. В результаті поранено більше 200 осіб.
Сутички спалахнули, коли тисячі прихожан зібралися на п'ятничній молитві в мечеті Аль-Акса.