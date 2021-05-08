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Беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме: сообщили о более 200 раненых

Беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме: сообщили о более 200 раненых

Киев  •  УНН

 • 28898 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. В последний день Рамадана, 7 мая, на Храмовой горе в Иерусалиме произошли жестокие столкновения между полицией и палестинцами. В результате ранены более 200 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

Столкновения вспыхнули в последний день священного для мусульман месяца Рамадан, когда тысячи прихожан собрались на пятничной молитве в мечети Аль-Акса.

По данным в правоохранительных органах, около 17 израильских полицейских пострадали в результате столкновений, примерно половина из них требует лечения в больницах. Одним из раненых стал израильский офицер, находится в среднем состоянии после удара камнем в лицо.

Также около 205 палестинцев получили ранения, 108 из них пострадали в больницу Иерусалима для лечения. Один из раненых потерял глаз, двое получили серьезные ранения головы, а еще двое - переломы челюстей.

המהומות במזרח ירושלים: עשרות צעירים עדיין מיידים אבנים לעבר השוטרים בשער שכם. מחצות נרשמה רגיעה, אך המתיחות עדיין גבוהה | @VeredPelman מדווחת מאחד ממוקדי האלימות pic.twitter.com/qlebXbAuWH

- כאן חדשות (@kann_news) May 7, 2021

Дополнение

Сотрудники пограничной полиции закрыли Дамасские ворота в Старом городе, пытаясь восстановить контроль над ситуацией и помешать большему количеству людей присоединиться к беспорядкам. Ранее сообщалось о 47 раненых.

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