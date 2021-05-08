Беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме: сообщили о более 200 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В последний день Рамадана, 7 мая, на Храмовой горе в Иерусалиме произошли жестокие столкновения между полицией и палестинцами. В результате ранены более 200 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.
Детали
Столкновения вспыхнули в последний день священного для мусульман месяца Рамадан, когда тысячи прихожан собрались на пятничной молитве в мечети Аль-Акса.
По данным в правоохранительных органах, около 17 израильских полицейских пострадали в результате столкновений, примерно половина из них требует лечения в больницах. Одним из раненых стал израильский офицер, находится в среднем состоянии после удара камнем в лицо.
Также около 205 палестинцев получили ранения, 108 из них пострадали в больницу Иерусалима для лечения. Один из раненых потерял глаз, двое получили серьезные ранения головы, а еще двое - переломы челюстей.
המהומות במזרח ירושלים: עשרות צעירים עדיין מיידים אבנים לעבר השוטרים בשער שכם. מחצות נרשמה רגיעה, אך המתיחות עדיין גבוהה | @VeredPelman מדווחת מאחד ממוקדי האלימות pic.twitter.com/qlebXbAuWH- כאן חדשות (@kann_news) May 7, 2021
Дополнение
Сотрудники пограничной полиции закрыли Дамасские ворота в Старом городе, пытаясь восстановить контроль над ситуацией и помешать большему количеству людей присоединиться к беспорядкам. Ранее сообщалось о 47 раненых.